За незаконный оборот наркотиков семь человек задержали в Челябинске

Один из них водворен в ИВС, остальные — под подпиской о невыезде.

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В Челябинске полицейские задержали семерых подозреваемых в возрасте от 22 до 33 лет. Один из них ранее был судим. У всех из них обнаружили наркотики. Изъято более 10 гр синтетических веществ, более 2 гр героина.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей)", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанные рискуют лишиться свободы на срок до трех, десяти и двадцати лет соответственно.

В настоящее время один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания. Остальные находятся под подпиской о невыезде.