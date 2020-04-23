Около 200 пакетиков с наркотиками изъяли у закладчика в Челябинске

Теперь парню грозит серьёзный срок.

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Подозреваемого в закладке наркотиков задержали челябинские полицейские. Правоохранители остановили 22-летнего мужчину для досмотра возле дома по улице Бейвеля. В ходе проверки они нашли у подозреваемого 193 свёртка с синтетическими наркотиками. Выяснилось, что молодой человек хотел разложить их по разным точкам на территории города.



«Полицейскими установлено, что задержанный намеревался сбыть наркотики неустановленным лицам, разложив их по тайникам на территории города Челябинска. В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного, полицейскими изъято еще около 70 свертков, расфасованных по 0,3; 0,5 и 1 грамму, а также 2 полимерных пакетика с наркотическим синтетическим веществом, общей массой около 150 граммов, весы и упаковочный материал»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. Теперь закладкчик может получить до 20 лет лишения свободы. Отметим, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.