Робин Гуд по-челябински: неизвестные пытались переправить наркотики в колонию с помощью арбалета

В задержании также приняли участие сотрудники ОСН «Гром».

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Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД Челябинской области совместно с ОСН «Гром» задержали двоих жителей региона, которые хотели переправить наркотическое вещество на территорию исправительной колонии ГУФСИН. Способ для этого они выбрали крайне необычный — мужчины решили воспользоваться детским арбалетом.

«В ходе личного досмотра изъяты арбалет и стрела, к которой был прикреплен сверток с веществом неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что содержимым указанного свертка является наркотическое средство — марихуана. Общая масса изъятого составила 5,56 граммов», — рассказала Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

«Стрелки» оказались ранее судимыми мужчинами 1983 и 1994 годов рождения. Позже сотрудники УНК регионального главка в квартире одного из задержанных нашли еще 5 граммов того же наркотика.

В отделе полиции «Металлургический» Управления МВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.