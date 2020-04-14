Нарколабораторию в квартире обнаружили полицейские Челябинска

Её владелец изготавливал вещество для дальнейшей продажи.





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Челябинские полицейские ликвидировали нарколабораторию на ЧТЗ. Она находилась в одной из квартир на улице Котина. Выявить мини-производство удалось благодаря совместным действиям управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудников отдела полиции «Тракторозаводский».



В ходе розыскных мероприятий они обнаружили более 100 грамм синтетического наркотика. Также полицейские задержали 39-летнего челябинца, который изготавливал вещество в домашних условиях.

«В ходе обыска изъяты стеклянные колбы, весы, приспособления для фасовки и упаковки, а также различные реактивы для производства наркотических средств», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственным отделом ОП «Тракторозаводский» УМВД Челябинска возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что согласно действующим законам мужчина может получить до 20 лет лишения свободы.