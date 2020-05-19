За незаконную ловлю 107 рыб осудили жителя Карабаша

Молодой человек рыбачил на Аргазинском водохранилище.

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В Карабаше осудили 24-летнего местного жителя, который рыбачил на Аргазинском водохранилище. Действия юноши попали под статью «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».



Противозаконное деяние мужчина совершил 20 апреля этого года. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время рыбалки он использовал лесковую сеть, и с её помощью выловил 107 рыб.

«С помощью лесковой сети, установленной на водоёме Аргазинского водохранилища, являющимся памятником природы Челябинской области, выловил рыбу: плотву, окуня, леща и ерша в количестве 107 экземпляров. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 26700 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что в ходе дознания мужчина полностью погасил материальный ущерб. Мировой судья назначил ему штраф в виде 5 тысяч рублей.