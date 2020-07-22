Пользователь рыболовного участка кинулся с ножом на рыболовов на Теренкуле

Мужчина пытался отобрать у пенсионеров улов.

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Не первый раз происходит конфликт на озере Теренкуль между рыбаками-любителями и местным пользователем рыболовного участка. Алексей Новиков, защищая рыбные угодья, принялся отбирать улов, чтобы выпустить его обратно в озеро. И рыбакам это не понравилось.

«Сам факт того, что молодой парень, пренебрегая всеми нормами морали и уважения к старшему поколению, с рьяным усердием принялся отбирать карасей у пенсионеров — говорит о его воспитании. Мы просили по-человечески, дай мы отдохнем, порыбачим. Тем более, мы рыбу не берем, мы выбрасываем обратно рыбу в озеро. Нам важен сам процесс», — заявляют рыбаки.

За разъяснением данной ситуации — кто прав, а кто виноват — корреспондент «Первого областного» обратился в отдел рыбоводства и рыболовства министерства сельского хозяйства Челябинской области. Его начальник Алексей Екимов рассказал, что закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 года, на стороне владельца рыбоучастка. В документе указан перечень водных объектов, на которых допускается и запрещается осуществление любительского рыболовства.

«На водных объектах, где представлена аквакультура, запрещается любительское рыболовство. К такому объекту и относится озеро Теренкуль. Разрешена рыбалка лишь водных животных и растений. Это не является рыбой, поэтому существуют такие ограничения. Любители говорят, что выпускают рыбу, но соцсети завалены фотографиями выловленных маленьких карпов и аквакультуру ловят», — поделился Алексей Екимов.

Поэтому рыбакам придется найти другое озеро, на котором любительская рыбалка не запрещена. Но только рыбаки говорят, что владелец данного рыболовного участка даже кидался на них с ножом. В таких случаях в отделе рыбоводства и рыболовства посоветовали обращаться в полицию.