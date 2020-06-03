В Карабаше зафиксирован первый случай COVID-19

На Южном Урале не осталось нетронутых болезнью муниципалитетов.

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Карабаше сегодня, 3 июня, сообщают местные СМИ. Таким образом, в Челябинской области не осталось муниципалитетов, не затронутых COVID-19. О том, что инфекцию подхватила жительница Карабаша, сообщает газета «Карабашский рабочий». По данным издания это 32-летняя женщина.



«Первоначально у нее была диагностирована пневмония. На лечение женщина была направлена в одну из больниц Челябинска, где и было выявлено заражение коронавирусом»,— пишет «Карабашский рабочий».

Отметим, что по данным оперативного штаба на утро среды, 3 июня, в регионе зарегистрированы 3 356 больных COVID-19. За сутки прирост составил 114 человек. 1 479 южноуральцев, из которых 85 — за прошедшие сутки, вылечились от коронавируса, 47 — скончались.