87,6 тонн горбуши завезли в Челябинскую область с нарушением ГОСТа

Факт обнаружили в ходе санитарной проверки.

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Рыбу, при перевозки которой нарушили температурный режим, завезли в Челябинскую область. 87,6 тонн мороженой горбуши с завода Камчатского края хранились при температуре в минус 12,7 — минус 13,7 градусов по Цельсию вместо положенных минус 18.



Нарушения, противоречащие требованиям ГОСТа, были выявлены в ходе санитарной проверки, рассказали сайту «Первый областной» в региональном Россельхознадзоре. Рыба поступила со станции Мыс-Чуркин Дальневосточной железной дороги на станцию Шершни ЮУЖД.

«Надзорным ведомством составлен акт о запрете движения. Задержанная партия помещена в изолированные условия хранения, произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности. Юридическое лицо, в адрес которого поступила продукция, будет привлечено к административной ответственности, так как это уже не первый случай получения продукции с признаками дефростации»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе Россельхознадзора.

Отметим, с начала этого года региональным Россельхознадзором выявлено уже 17 случаев нарушения температурного режима. Все они были допущены при перевозки рыбы железнодорожным транспортом. Продукция поступала в регион из Приморского края, Магаданской и Ленинградской областей.