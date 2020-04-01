За недостоверную информацию о коронавирусе оштрафовали жителя Магнитогорска

Мужчина разместил ее в интернете.

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В Магнитогорске 35-летний местный житель разместил в социальной сети «Вконтакте» недостоверную информацию. В комментариях к одной из публикаций он написал о якобы запрете выезда из города в связи с коронавирусом.

«В отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция призывает внимательно относиться к публикациям в интернете, доверяйте только официальным источникам.