Полиция увеличит штат для патрулирования улиц в период самоизоляции

Тех, кто нарушает ограничительный режим, будут штрафовать.

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В силу вступают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, соответствующий документ подписал Владимир Путин. В Правительстве области сегодня утром было проведено оперативное совещание при губернаторе, на котором было решено, что Главное управление МВД России по Челябинской области направит на патрулирование улиц и дорог на 50% больше сотрудников. Их главной задачей будет пресечение фактов нарушения карантинного режима.

«Во-первых, мы усиливаем проверки и режим тех, кому выданы постановления Роспотребнадзора. На наш взгляд, это та самая категория, которая создает наибольшие риски распространения коронавирусной инфекции. Это люди, которые вернулись из-за границы, и те, кто с ними контактировал. Основная задача на сегодня — это жестко контролировать эту категорию граждан, и будем это делать уже не только на дому, но и на улица», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что с сегодняшнего дня на нарушителей карантина будут накладывать штрафы. Мера ответственности для тех, кто при этом еще и умудрится кого-то заразить, будет еще серьезнее — можно получить уголовный срок.

«Сотрудниками полиции осуществлено 5303 проверки лиц, находящихся на самоизоляции. По состоянию на 1 апреля на территории области выявлено 170 нарушений карантинного режима. Соответствующие материалы зарегистрированы полицией и направлены в подразделения Управления Роспотребнадзора Челябинской области для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работа с жителями, направленная на информирование о необходимости соблюдать режим самоизоляции, ведется ежедневно. По улицам городов Челябинской области ездят патрульные машины, которые объяснят правила по громкой связи. Кроме того, полицейскими региона был запущен челлиндж #Будьответственнымостаньсядома.