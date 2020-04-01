В Челябинской области появится телефон горячей линии по ситуации с коронавирусом

Жители смогут задавать любые интересующие вопросы.

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Правительство Челябинской области приняло решение организовать специальную горячую линию, позвонив на которую южноуральцы смогли бы получить ответы на интересующие их вопросы. О том, что она заработает в самые кратчайшие сроки сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По режиму, который мы ввели, в оперативном формате возникает масса вопросов, поэтому мы максимально открыты, чтобы консультировать людей. Открываем областную горячую линию для граждан по соблюдению режима самоизоляции. Большое количество вопросов поступает, мы их систематизируем и постараемся с сегодняшнего дня давать ответы. Хотя мои коллеги просят начать завтра с утра, решение, когда линия будет запущена, мы примем сегодня», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер отметил, что на многие популярные вопросы ответы уже готовы. Они будут опубликованы в общем доступе. Номер горячей линии объявят сразу, как только будет принято решение о начале ее работы.