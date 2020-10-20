За нападение на бывшую жену задержали жителя Каслей

Девушка пряталась от экс-супруга в машине.

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Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего южноуральца. Мужчина нанес побои женщине. Конфликт между бывшими супругами произошел утром 19 октября на парковке по улице Ленина в Каслях.

После сообщения о драке на место происшествия прибыли правоохранители. На стоянке в автомобиле «Дэу Нексия» заперлась девушка, неподалеку был мужчина.

«28-летняя гражданка пояснила стражам правопорядка, что он приходится ей бывшим мужем. Со слов горожанки, в ходе словесного конфликта экс-супруг нанес ей удар в область головы», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции.