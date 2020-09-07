Пьяный магнитогорец нанёс побои своей супруге

Женщина обратилась в полицию.

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина нанёс своей супруге побои. Женщина сразу же позвонила в полицию, а те, в свою очередь, сотрудникам Росгвардии. Последние незамедлительно выехали на место.

Инцидент произошёл вечером 5 сентября в одной из квартир в доме № 29 по улице Труда. Прибывшим сотрудникам Росгвардии хозяйка квартиры пояснила, что у них с мужем произошёл словесный конфликт, впоследствии перешедший в драку.

«Сотрудники вневедомственной охраны города Магнитогорска задержали местного жителя 1973 года рождения. Мужчина, нанёсший женщине ушибы и ссадины, был в состоянии алкогольного опьянения»,— пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

В местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства были доставлены и драчун, и потерпевшая.