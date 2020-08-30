Супруги погибли в страшном ДТП в Челябинской области

Авария произошла неподалёку от Миасса.

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Ещё одно страшное ДТП произошло в минувшую субботу в Челябинской области. В результате погибла супружеская пара. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на пятом километре автодороги Миасс — Сыростан около девяти часов утра. Столкнулись автомобили «Чери Тигго» и «КАМАЗ».

«По предварительной информации, автомобиль „Чери Тигго“ не уступил дорогу „КАМАЗу“, в результате чего произошло столкновение. В ДТП погибли мужчина 1959 года рождения и женщина 1965 года рождения. Они были пассажирами „Чери“»,— прокомментировали в ведомстве.

Точные обстоятельства аварии на данный момент уточняются сотрудниками Госавтоинспекции, проводится проверка.