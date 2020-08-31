Била мужа битой: женщину осудили в Кусе за причинение вреда супругу

Она отсидит немаленький срок.

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Алкоголь может как создать семью, так и рассоединить ее. Последнее случилось в Кусе в январе этого года. Женщина очень сильно выпила, к тому моменту домой решил вернуться ее муж. Только вот супруга не захотела пускать любимого в дом и не открывала ему дверь.

Находчивый мужчина не оценил возможность провести ночь на улице, поэтому решил попасть к себе в жилище через подпол в кухне дома. И здесь недовольство супруги выросло многократно.

В состоянии алкогольного опьянения она взяла биту и минимум два раза очень сильно ударила его по голове. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, а женщиной занялись сотрудники полиции, а затем уже и прокуратуры.

«Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь же суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Там она проведет 3 года и 6 месяцев.