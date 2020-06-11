За ложный донос на знакомую оштрафовали жительницу Уйского района

Женщина изначально осознавала, что обвинения выдуманные.

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25 марта жительница поселка Краснокаменка Уйского района, будучи не очень трезвой, обратилась в местное отделение полиции с заявлением о том, что ее знакомая обокрала ее дом на общую сумму в полторы тысячи рублей.

Сотрудники ОМВД России по Уйскому району занялись проверкой сообщения, но выяснили, что сведения о краже оказались ложными. При этом женщина изначально осознавала данный факт. Своими действиями она нарушила работу полиции, которые занялись проверкой, тем самым отвлекла силы и средства органов следствия и дознания от борьбы с действительными преступлениями.

После этого свою проверку провела прокуратура, которая передала дело жительницы Уйского района в местный суд.

«Уйским районным судом вынесен приговор по обвинению жительницы Уйского района за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В качестве наказания она должна будет заплатить штраф.