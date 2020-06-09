Южноуралец подал в суд на правительство региона из-за режима самоизоляции

Суд отказал в удовлетворении исковых требований.

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В Челябинской области один из местных жителей подал в суд на правительство региона из-за введения режима самоизоляции на территории субъекта РФ. По его мнению, распоряжение правительства о том, что граждане должны находиться дома и покидать свое жилище только в случае острой необходимости, нарушает закон.

«Административный истец просил признать недействующим пп. 3 п. 18 названного нормативного правового акта, обязывающего граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, указанных в оспариваемом пункте документа», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Судом было принято решение о том, что правительство действовало в рамках нормативно-правовых актов и не нарушало действующее законодательство. К тому же, распоряжение направлено на борьбу с распространением COVID-19, что необходимо для защиты здоровья южноуральцев.