Судебное дело по резонансному ДТП состоялось в Златоусте

Виновника аварии лишили прав на 1,5 года.

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В Златоусте состоялось судебное дело по резонансному ДТП. В лобовом столкновении двух автомобилей пострадало 5 человек.



Подробностями той аварии поделилась девушка Алёна, которая находилась в одной из машин во время ДТП. Она рассказала, что оказалась в машине потому что торопилась уехать в Сатку, а сам автомобиль нашла через сервис Bla Bla Car. Девушка отметила, что в момент столкновения с другим автомобилем сидела посередине на заднем сиденье.

«Помню эти моменты, 5 секунд как в замедленной съёмке. На самом деле, не то чтобы пронеслась вся жизнь, пронеслись последние хорошие моменты, никакого сожаления не было, я почему-то думала, что никто не выживет, потому что скорости были огромные. Была очень большая скорость, мы фуру обгоняли. Думала, что никто в машине не остался жив, но парень меня вывел, было шоковое состояние, задний автомобиль остановился и помогал. Водители были в шоке, у них у сами тряслись руки»,— рассказала «Первому областному» одна из жертв ДТП.

Судебное заседание по делу прошло сегодня, 9 июня. По его итогам суд признал виновным именно водителя автомобиля Bla Bla Car. Его лишили права управления транспортом на 1,5 года.