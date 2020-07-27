За кражу телефона задержали 16-летнего подростка в Миассе

Молодого человека подозревают в похищении устройства у 54-летней женщины.

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16-летнего подростка из Миасса задержали по подозрению в краже мобильного телефона. В полиции, с заявлением о похищении устройства, обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что молодой человек попросил у неё аппарат на остановке чтобы позвонить.



«После того, как женщина подала ему гаджет, он скрылся. Сумма ущерба составила 8000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен местный житель, 2004 года рождения, у которого похищенное мобильное устройство изъято»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Грабёж» УК РФ. Если вина подростка будет доказана, он может получить до четырех лет лишения свободы. А настоящий момент подозреваемый находит под подпиской о невыезде. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска с подростком и его родителями проводится профилактическая работа.