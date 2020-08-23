Более 2,2 миллиона рублей лишились южноуральцы за два дня

Мошенники в Челябинской области не дремлют.

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Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей, южноуральцы продолжают попадаться на уловки мошенников и лишаются крупных денежных сумм. Схема всё та же — мошенники представляются сотрудниками банков и просят либо личные данные держателей банковских карт, либо настойчиво рекомендуют перевести деньги на резервный счёт.

«В разговоре они настолько убедительны, что обеспокоенная сохранностью своих сбережений жертва соглашается на любые предложения. Таким образом за два дня лишились своих сбережений девять жителей Челябинска, Магнитогорска, Озерска и Златоуста. Общая цифра составила порядка 2,2 миллиона рублей»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в полиции отметили, что такой вид преступлений называется бесконтактным и является одной из распространённых схем мошенничества.

По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «мошенничество». На данный момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых и их задержанию. А также напоминают южноуральцам о том, что переводить деньги на различные счета и сообщать свои личные данные и данные карты запрещено. В случае подобного звонка необходимо прервать разговор, самостоятельно набрать банк и убедиться, что всё в порядке.