Южноуральцы лишились более 300 тысяч рублей после звонков «банкиров»

Полицейские разыскивают мошенников.

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В Верхнеуральске Челябинской области сразу два местных жителя обратились в отделение полиции с сообщениями о мошенничестве. В результате мужчины лишились более 300 тысяч рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, местный житель 1972 года рождения рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с его карты было произведено снятие денежных средств. Вместо того, чтобы проверить счёт, мужчина выполнил всё, что ему сказали по телефону: установил на ноутбук программу удалённого доступа, назвал ID своего компьютера, а также пароль. На следующий день, обратившись в банк, мужчина узнал, что именно после звонка с его банковской карты списали 65 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Похожая ситуация произошла с 68-летним жителем Верхнеуральска. Мужчина, доверившись звонившему «представителю банка», перевёл на якобы резервный счёт более 250 тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Полицейские снова и снова напоминают южноуральцам о том, что если вам звонит неизвестный, представляется сотрудником банка и просит провести какие-то операции с картой или счётом, а также запрашивает личные данные, следует немедленно прекратить разговор, самостоятельно набрать банк и узнать, всё ли в порядке с вашей картой или счётом.