Южноуралец перевёл себе деньги с чужой карты

Молодой человек случайно нашёл мобильник и решил присвоить его себе, а заодно и деньги, находящиеся на карте, привязанной к номеру.

Послушать 00:00

В Увельском районе Челябинской области мужчина сначала обнаружил пропажу своего сотового телефона, а затем и списание денег с банковской карты. Южноуралец незамедлительно отправился в полицию с заявлением.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Южноуральский» мужчина 1973 года рождения рассказал сотрудникам полиции, что с его карты пропали 8 тысяч рублей. Начав расследование, правоохранители задержали 20-летнего жителя Троицка. Молодой человек объяснил, что нашёл сотовый телефон, зашёл в мобильный банк и перевёл на свой банковский счёт указанную заявителем сумму. Телефон тройчанин также присвоил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до шести лет»,— рассказали в ведомстве.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.