За кражу смартфонов из посылок осудили начальницу почты

Решение принял Советский районный суд Челябинска.

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В Челябинске осуждена сотрудница почты, воровавшая телефоны из посылок. Советский районный суд города признал начальницу одного из отделений виновной в двух преступлениях по части 3 статьи «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» УК РФ.



Судом было установлено два эпизода. Женщина украла телефоны, которые шли в посылках с сервисов «Али Экспресс» и «БэнгГуд». Она должна была выдать их на почте, но не сделала этого.

«В судебном заседании было установлено, что сотрудница отделения почтовой связи дважды похитила вверенные ей почтовые отправления, достоверно зная, что в данных отправлениях находятся мобильные телефоны, предназначенные к выдаче гражданам, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 21 751 рублей 12 копеек»,— рассказала «Первому областному» консультант Советского районного суда Дарья Белюшина.

Дело было рассмотрено в особом порядке. Отметим, что подсудимая полностью признала вину, а также активно сотрудничала с расследованием. Это, а также наличие малолетнего ребёнка и принятие мер к возмещению ущерба суд посчитал смягчающими обстоятельствами. Поскольку отягчающие обстоятельства не были установлены, назначенные судом 1 год и 2 месяца лишения свободы на основании статьи 73 УК РФ стали условными, с испытательным сроком в 2 года.

Отметим, что на данный момент приговор не вступил в силу. Он может быть обжалован в апелляционной инст