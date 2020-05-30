Более 45 тысяч рублей лишился пенсионер в Челябинской области

Мужчине позвонили мошенники и представились сотрудниками банка.

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В Озёрске Челябинской области пенсионер лишился более 45 тысяч рублей. Причиной вновь стали злоумышленники и их убедительные телефонные разговоры. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции обратился 86-летний местный житель. Он сообщил, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионеру, что его средства под угрозой, и их необходимо перевести на резервный счёт. Мужчина поверил сказанному и выполнил все требования звонившего. И в результате лишился более 45 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции вновь предупреждают граждан о том, что нельзя сообщать данные своей банковской карты или личного кабинета по телефону незнакомцам. Если они представляются сотрудниками банков, скажите, что перезвоните им, а после этого самостоятельно наберите номер горячей линии вашего банка, указанный на обратной стороне карты, и узнайте, всё ли в порядке с вашей картой и счётом. А заодно узнаете, действительно ли до этого вы разговаривали с сотрудником банка.