Вместо возврата — пустая карта: мошенники сняли деньги с банковских карт жительниц Трёхгорного

В делах разбираются сотрудники полиции.

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В Трёхгорном Челябинской области пенсионерка лишилась более 60 тысяч рублей, доверившись мошеннику. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что злоумышленник попросил у неё реквизиты банковской карты для того, чтобы вернуть деньги за приобретённые ею ранее лекарства. Недолго думая, пенсионерка назвала всю персональную информацию, размещённую на карте. И в итоге лишилась 62 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступлений и задержание злоумышленников.

Ранее в Трёхгорном на такую же схему мошенничества попалась женщина 1953 года рождения. Позвонив ей на сотовый телефон, мошенники сообщили, что они являются сотрудниками центра компенсации, и ей положена выплата за приобретённый ранее в Интернете некачественный товар. А для получения выплаты нужны реквизиты её карты. Женщина поверила звонившим, и в итоге лишилась 77 тысяч рублей. Полицейские также возбудили уголовное дело.

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области напоминают о том, что ни в коем случае нельзя называть незнакомцам реквизиты своих банковских карт, тем более цифры на обратной стороне карты. А редакция сайта «Первый областной» просит читателей проинструктировать своих пожилых родственников, чтобы они не попались на обман.