Камни вместо кроссовок получил челябинец в посылке

Водитель почтового отделения решил оставить обувь себе.

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По подозрению в краже задержан 31-летний челябинец. Мужчина, работая водителем на почте, забрал кроссовки из посылки, а в коробку получателя положил камни.

Как рассказали в транспортной полиции, инцидент произошел днем 18 августа. Водитель взял посылку, вынул из коробки спортивную обувь, заменив ее камнями. Ущерб, причиненный владельцу, составил более пяти тысяч рублей.

«Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сайту «Первый областной» в пресс-службе УФПС Челябинской области сообщили, что сотрудника почты от работы отстранили.

Добавим, что кроссовки обнаружили и изъяли в машине подозреваемого.