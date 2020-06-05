За драку с офицером осудили солдата срочника в Челябинской области

От лейтенанта рядового оттащили сослуживцы.

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Рядовой срочной службы из Челябинской области осуждён за нападение на офицера. Эпизод произошёл ещё в январе этого года, однако приговор по делу был вынесен в июне.



Солдат срочник, которого признали виновным, напал на офицера. Его жертвой стал лейтенант медицинской службы. Как пояснили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, призванный в прошлом июне срочник применил по отношению к офицеру насильственные действия.

«С целью унизить честь и достоинство начальника, схватил его правой рукой за лицо, после чего нанес один удар кулаком левой руки в область правого глаза, а затем обхватил его руками за шею и стал прижимать голову вниз к полу, пытаясь повалить»,— пояснили представители Магнитогорского гарнизонного военного суда.

От офицера срочника оттащили сослуживцы. Затем рядовой был арестован, а после ему предъявили обвинение по части 1 статьи «Насильственные действия в отношении начальника» УК РФ. Постановление суда он приговорен к году лишения свободы условно. Отметим, что приговор не вступил в законную силу.