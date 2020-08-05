В отношении пропавшего в Приморье челябинского солдата завели уголовное дело

Родители предполагают, что их сын мог покинуть воинскую часть из-за проблем с сослуживцами.

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Больше месяца неизвестна судьба Александра Татаренко, призывника из Челябинска, проходящего военную службу на Дальнем Востоке. Молодой человек перестал выходит на связь в конце июня.



Меж тем военный следственный комитет возбудил в отношении южноуральца уголовное дело по статье «Самовольное оставление части или места службы». Эту информацию «Первому областному» подтвердила представитель ведомства.

«В отношении него возбуждено уголовное дело в связи с неявкой на службу. Командир дал сообщение, что он не прибыл»,— рассказали «Первому областному» в главном военном следственно управлении СК РФ.

Причиной самовольного ухода Александра Татаренко из части могут быть натянутые отношения с сослуживцами, утверждала мама призывника Елена Акимочкина. В доказательство она предоставила «Первому областному» переписку сына с бывшей девушкой. В ней молодой человек писал о проблемах на месте службы, но на призывы родителей и близких помочь отвечал отказом. Накануне женщина написала сыну сообщение.

«Я прочитала всю твою переписку. Многое поняла. Саша, я и папа, мы всегда с тобой. Извини, но не при каких других обстоятельствах, я никогда бы не стала вмешиваться в твою жизнь. Ты очень очень рано решил повзрослеть. Саша сынок, мы с папой очень ждём тебя. Перешагни через всё, с чем то в этой жизни тебе придётся смириться. Сын, я жду тебя. Мама»,— написала на своей странице во «Вконтакте» Елена Акимочкина.

О том, что Александр Татаренко пропал из воинской части в Монастырище-2 сайт «Первый областной» писал ранее. Молодой человек человек не выходит на связь с 22 июня. В тот день у Александра Татаренко, который незадолго до исчезновения подписал контракт, был выход в город. После этого солдат перестал выходить на связь.