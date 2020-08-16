«Неделю жил под мостом»: Челябинский солдат-срочник, пропавший на Дальнем Востоке найден живым

Подробности и причины оставления службы рассказала мама Александра Татаренко.

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Челябинский солдат-срочник Александр Татаренко, пропавший без вести почти 2 месяца назад найден. Молодым человеком, служивший на Дальне Востоке и самовольно ушедший из части, вернулся к семье. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила его мама Елена Акимочкина.



«Мамочки, мои милые мамочки, и все, кто нас поддерживал, вёл, кто молился за нас. Мы живы. Мы дома. Мы вместе. Пойдём до конца. Натерпелись. Надеюсь, что самое страшное уже позади. Впереди суд. Но, я думаю, мы выдержим. Помолитесь ещё за нас. Всем огромное спасибо. Очень вам благодарна!»— написала Елена Акимочкина.

Мама солдата поделилась подробностями жизни сына во время исчезновения. Как рассказала Елена Акимочкина, Александр Татаренко жил под мостом. Затем его нашли живущие рядом граждане Таджикистана.

«Неделю лежал под мостом. Рядом была колонка, пил. Нашли его таджики. Пошёл с ними. Говорит, что умереть не смог, дальше было все равно. Жил у них в сломанной машине, работал за еду. Медленно приходил в себя. Когда решил, что нужно жить, начал просить купить телефон. Когда купили, вышел с нами на связь, папа вылетел и на перекладных привёз домой»,— рассказала «Первому областному» Елена Акимочкина.

Родственники и близкие солдата, а также сам Александр Татаренко утверждают, что он ушёл из части из-за избиений со стороны сослуживцев. Об этом он писал своей бывшей девушке. Елена Акимочкина отметила, что завтра, 17 августа, Александр Татаренко отправится писать явку с повинной. Кроме этого, молодой человек напишет заявление на своих обидчиков.

«Завтра в прокуратуру военную пойдём. Будем писать явку с повинной и заявление на этих уродов. В этой части это норма, избиение, вымогательство. Первые двое ушли на дембель, подошёл другой, сказал, дальше мне будешь платить. Считаю, что это не дедовщина. Это тюремные законы. Пытался написать заявление в военную полицию Монастырища. Гоняли туда сюда, в результате ничего не приняли. Они в курсе всех этих дел, им эти разборки не нужны», — добавила Елена Акимочкина.

Сейчас на солдата заведено дело части 3 статьи «Самовольное оставление части или места службы» Уголовного кодекса России. Эту информацию «Первому областному» подтвердили в военном следственном управлении по восточному военному округу СК РФ. Подробности расследования в ведомстве не сообщили.

«Учитывая, что предварительное следствие по указанному уголовному делу не окончено, разглашение информации может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного производства», — гласит ответ военного СК по ВВО на запрос «Первого областного».

Напомним, о том, что Александр Татаренко пропал из воинской части в Монастырище-2 сайт «Первый областной» писал в конце июня. Молодой человек человек не выходит на связь с 22 июня. В тот день у Александра Татаренко, который незадолго до исчезновения подписал контракт, был выход в город. После этого солдат перестал выходить на связь.