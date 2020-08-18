Сбежавший из части в Приморье челябинский срочник обратился в военную прокуратуру

Александр Татаренко намерен добиться наказания для своих обидчиков.

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Срочник Александр Татаренко, сбежавший из военной части в Приморье из-за дедовщины и избиений сослуживцев, будет добиваться расследования в отношении своих обидчиков. Об этом сайту «Первый областной» рассказала мама молодого человека Елена Акимочкина.



Александр Татаренко в понедельник, 17 августа, был в военной прокуратуре Челябинской области. Мама солдата рассказала, что представители ведомства приняли от них заявление. Женщина сообщила, что её сына прикрепили к части на территории автомобильного училища.

«Саша написал явку с повинной и заявление на лиц, избивавших его и вымогавших денег. Все приняли. Сказал, что за свои поступки он ответит, а за то, что творится в части, тоже кто-то должен ответить. Нам со вчерашнего дня и нашей комендатуре стали очень навязчиво звонить с Приморского края. Решила обратиться в ГВП с заявлением, чтобы на время следствия оградили нас от их давления», — рассказала «Первому областному» мама солдата Елена Акимочкина.

Звонки поступали не только семье Александра Татаренко, но и представителям комендатуры. Елена Акимочкина предполагает, что предметом разговора было возвращение её сына в Приморье.

«Звонили коменданту, если я правильно его называю. Что говорили не знаю, но отвечал он им жёстко. Думаю, что предлагали обратно сына вернуть. Нам звонили, говорили, куда мы должны поехать в первую очередь, но я ответила, что мы едим в военную комендатуру, где нас уже ждут», — подчеркнула женщина.

Напомним, Александр Татаренко пропал из воинской части в Монастырище-2 в конце июня. 22 июня молодой человек не вернулся из увольнения и перестал выходить на связь. О возвращении срочника в Челябинскую область стало известно в воскресенье, 16 августа. Родственники Александра Татаренко расскзали, что он неделю жил под мостом, а затем его приютила семья из Таджикистана. Молодой человек работал за еду и жил в сломанной машине. После этого он попросил купить ему телефон и связался с родителями. За Александром Татаренко отправился его отец, вместе они возвращались на Южный Урал.

Срочник рассказывал об избиениях со стороны сослуживцев близким друзьям. Также он упоминал имена обидчиков в переписке с бывшей девушкой. Меж тем, в военном СК по дальневосточному военному округу на южноуральца завели уголовное дело по части 3 статьи «Самовольное оставление части или места службы».