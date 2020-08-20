За дачу взятки сотруднику Ростехнадзора предстанет перед судом жительница Челябинска

Самому инспектору также предъявлено обвинение.

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В период с сентября по ноябрь 2019 года учредитель и директор одного учебного центра в Челябинске давала взятки инспектору отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора для того, чтобы он «оказал помощь» в прохождении аттестации и удовлетворительного прохождения проверки знаний норм и правил электротехническому персоналу различных организаций.

И за 3 месяца в общей сложности она заплатила 20 тысяч рублей. Только вот скрыть преступление от правоохранительных органов никому не удалось.

«Прокуратурой Советского района города Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)», — заявили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что уголовное дело в отношении директора учебного центра направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что же касается инспектора, который брал взятки, то уголовное дело в отношении него ранее было направлено в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 90 тысяч рублей.