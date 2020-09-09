Челябинец пытался откупиться от полицейский, предложив взятку

Судебные приставы взыскали с нарушителя штраф.

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Судебные приставы взыскали штраф с челябинца, пытавшегося дать взятку полицейскому. В нестационарном торговом павильоне, где он трудится управляющим, продавались алкогольные напитки. В ходе проверки сотрудниками полиции данный факт был установлен, после чего продавец магазина вызвала управляющего. Владельца павильона необходимо было привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», управляющий же пытался решить этот вопрос просто, предложив 13 тысяч рублей полицейскому.

«В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ „Дача взятки“. В суде обвиняемый признал вину, доказательства преступления суд счел достаточными. За покушение на дачу взятки должностному лицу, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, суд приговорил осужденного к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей. На погашение штрафа мужчине было дано два месяца после вступления приговора в законную силу, однако наказание не было исполнено», — сообщили сайту «Первый областной» в УФССП России по Челябинской области.

Поскольку штраф был не выплачен, дело передали судебным приставам. За неуплату штрафа мужчине могли изменить наказание, вплоть до лишения свободы. Как только ему объяснили, что приговор может быть изменен на более жесткий, он оплатил штраф, после чего исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.