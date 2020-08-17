Челябинец подозревается в даче взятки полицейскому

Заведено уголовное дело.

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Вечером 13 августа некого жителя Челябинска уличили в совершении экономического преступления. И чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, он пытался дать взятку сотруднику полиции в размере 30 тысяч рублей.

Так как дача взятки в России незаконна, полицейский доложил о произошедшем своему руководству. Преступные действия были зафиксированы. И теперь в отношении «взяточника» возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что максимальная санкция по данной части статьи подразумевает лишение свободы на срок до восьми лет. При этом в полиции Челябинской области напоминают, что предметом взятки являются не только материальные ценности, а также услуги имущественного характера и имущественные права.