За 20 минут 240 килограммов металлолома украл житель Магнитогорска

Преступление произошло во время стоянки поезда.

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Сколько можно украсть металлолома из грузового вагона за 20 минут? Ответ на этот вопрос дал 21-летний житель Магнитогорска, который за 20 минут успел сбросить на землю более 240 килограммов металла, чтобы в дальнейшем сдать его в пункт приема. Только вот его прямо на месте преступления задержали сотрудники полиции.

«Подозреваемый в краже был задержан сотрудниками транспортной полиции в апреле этого года во время рейдовых мероприятий на перегоне „Магнитогорск — Грузовой — Куйбас“. Сумма ущерба, причиненного железнодорожному предприятию, превысила 3000 рублей. Похищенное было изъято», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

После проверки личности магнитогорца оказалось, что он уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Поэтому было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе расследования преступления вина фигуранта дела была полностью доказана. Все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.