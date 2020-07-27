В Челябинске мужчина украл кошелек у продавца магазина

Кража попала на запись камеры видеонаблюдения.

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В Челябинске сегодня, 27 июля 2020 года, неизвестный мужчина совершил кражу в одном из магазинов в Металлургическом районе города. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения, которая была расположена в магазине. Пост с видеозаписью разместили в одной из групп в социальных сетях.

«Сегодня на Богдана Хмельницкого, 13 произошла кража кошелька. Мужчина внаглую зашел за кассу и вытащил кошелек из сумки. Кто знает этого человека, прошу написать о его данных», — сообщает пользователь Полина Юрочкина.

На кадрах видно, как высокий мужчина в футболке, спортивных штанах, кроссовках и с сумкой через плечо заходит за прилавок и забирает кошелек. Продавец отмечает, что у мужчины есть особая примета — опухшая кисть правой руки.

Как сообщили сайту Первый областной в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску, сотрудники полиции инцидент зафиксировали и проведут проверку.