Более 18 тысяч рублей украли у девушки в магазине Магнитогорска

Покупательница оставила кошелек рядом с примерочной.

Послушать 00:00

В Магнитогорске местная жительница лишилась денег после похода в магазин. Более 18 тысяч рублей пропали из ее кошелька, который она оставила возле примерочной комнаты. 26-летняя покупательница обратилась в полицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемую в совершении кражи.

«Ею оказалась 29-летняя жительница города, не имеющая постоянного места работы, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница пояснила, что увидела оставленный без присмотра кошелек, открыла его и похитила деньги, которые в дальнейшем потратила на собственные нужды», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отделе полиции «Правобережный» по данному факту расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.