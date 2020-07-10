В Пласте мужчину обвиняют за то, что он продал чужой гараж

Жителя Пласта подозревают в продаже гаража знакомой

Изначально мужчина попросил попользоваться местом для машины

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Мужчину, продавшего чужой гараж в Пласте, обвиняют в присвоении чужого имущества. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 21-летний парень попросил у своей знакомой возможность воспользоваться ее гаражом. После того, как разрешение было получено, он пользовался помещением. Через время он вывез конструкцию и продал ее за 40 тысяч рублей.

«Следственным отделом ОМВД России по Пластовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации „Присвоение чужого имущества“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Дело было передано в Пластовский городской суд.