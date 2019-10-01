Южноуральцы с годовалым ребенком попали в смертельное ДТП под Курганом

В обеих машинах, столкнувшихся в аварии, находились дети.

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В страшном дорожно-транспортном происшествии в Курганской области погиб южноуралец. Пассажиры, ехавшие с ним в одном автомобиле, пострадали. Авария произошла на 25 километре автомобильной дороги «Иртыш».

За рулем автомобиля «Сузуки» находился житель ХМАО 1967 года рождения, направлявшийся в сторону Тюмени. Пытаясь объехать автомобиль «МАЗ 6303», который остановился из-за повреждения колеса, «Cузуки» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста».

«За рулем автомобиля „Лада Веста“ находился житель Челябинской области 1990 года рождения. После столкновения автомобиль „Сузуки“ отбросило на стоящий большегруз. В результате происшествия оба водителя легковых автомобилей погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Госавтоинспекции по Курганской области.

Пассажиры автомобиля «Cузуки»: 42-летняя женщина и 8-летний мальчик, — были госпитализированы. Пассажиры «Лады», жители Челябинской области, 29-летняя женщина и годовалая девочка, также были доставлены в медицинские учреждения города Курган.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.