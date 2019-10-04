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По сообщениям очевидцев, в Челябинске в дорожно-транспортном происшествии погибла пожилая женщина. Авария произошла на улице Захаренко, недалеко от дома № 3. Автомобиль с наклейками известного агрегатора такси совершил наезд на пожилую женщину.
«ДТП произошло сегодня, 4 октября, около 12:30. Водитель, за рулем автомобиля „Фольксваген Поло“ совершил наезд на пешехода», — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.
Женщина-пешеход, переходившая проезжую часть в неустановленном месте, скончалась на месте происшествия.
По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.