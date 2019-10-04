Шесть машин попали в ДТП в Златоусте

В аварии есть пострадавшие.

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Шесть машин столкнулись в ДТП в Златоусте. Участники аварии обвиняют водителя темной машины, которая скрылась с места ДТП.

«Я ехал после машины, которая поворачивала налево. Я торможу тихо. Позади меня калина ехала, она была далеко от меня. И слышу хлопки пошли. Увидел в левое зеркало, как машины столкнулись. Увидел, что мужчина весь в крови был. Я вышел начал помогать вытаскивать», — рассказывает Станислав Левшин, участник ДТП.

Авария на девятой линии проспекта имени Гагарина произошла в обед. В ДТП попали шесть машин, из-за удара один автомобиль вылетел на встречную полосу. Как рассказывают участники ДТП, столкновение произошло из-за неизвестного водителя, который не включил сигнал на повороте.

«Кто-то впереди „пятерки“ поворачивал. Видимо тот поздно включил поворотник. „Пятерка“ притормаживала, я за ним, а другие машины меня догнали, и цепная реакция пошла»,— рассказывает еще один из участников ДТП.

Помощь медиков потребовалась автоледи за рулем «Форда», ее увезли на машине скорой помощи, а так же владельцу белой иномарки «Ниссан». Он разбил лицо об лобовое стекло.