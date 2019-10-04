Бабушку и внучку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Карталах

Пострадавших госпитализировали с места происшествия.

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В городе Карталы Челябинской области 3 октября автомобиль сбил двух пешеходов. Бабушка и внучка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на него выехала машина. Авария произошла в 17:35 недалеко от дома № 14а по улице Славы.

«Водитель, 34-летняя женщина, за рулем автомобиля „Ниссан Икс-трейл“ совершила наезд на двух пешеходов: 62-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю внучку 5-ти лет, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Бабушку и внучку госпитализировали в Карталинскую городскую больницу. В настоящее время они находятся в хирургическом отделении.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.