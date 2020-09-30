Южноуральцы потеряли почти четыре миллиона рублей из-за мошенников

Жертвами преступников стали жители семи муниципалитетов.

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Более четырёх миллионов рублей лишились жители Челябинской области из Троицка и Трёхгорного, а также Агаповского, Аргаяшского, Еткульского, Кизильского и Пластовского районов. Причиной стали телефонные мошенники, которые вновь представлялись «сотрудниками банков», сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.



«Потерпевшие — граждане разного возраста, работающие и пенсионеры, пояснили, что им поступили звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка, которые сообщили, что необходимо защитить денежные средства от несанкционированного списания. Граждане поверили звонившим незнакомцам, выполнили операции с банковскими картами и в итоге лишились разных сумм сбережений»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД региона.

По всем факта в отделах полиции возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи «Мошенничество» УК РФ. Добавим, что по данной статье злоумышленникам грозит до пяти и шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители приступили к поиску подозреваемых, подчеркнули в МВД.