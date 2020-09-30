В Челябинске осудили трёх кредитных мошенников

Южноуральцы обвиняются в совершении 47 преступлений.

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В Челябинске осудили трёх местных жителей за мошенничество в отношении микрофинансовых организаций. Всего челябинцы совершили 47 преступлений, ещё три махинации провернуть не удалось.

Как установил суд, с 2017 по 2018 год южноуральцы, работая в сговоре, оформляли займы на чужие паспортные данные. Кредиты удалось получить в 11 организациях на общую сумму 268 050 рублей. В трёх случаях микрофинансовые конторы отказались выдавать мошенникам деньги, в результате чего задуманное осуществить не удалось.

«Местные жители обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору“ и трех покушений на совершение аналогичных преступлений. Один из соучастников ранее был судим»,— уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Курчатовский районный суд приговорил ранее судимого мошенника к 4 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Два его соучастника получили условный срок.