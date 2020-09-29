Мошенники обманули челябинцев более чем на миллион рублей

Потерпевший оформил кредит по указанию преступников.

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В Челябинске у двоих местных жителей снова украли деньги «сотрудники службы поддержки» банков. На этот раз жертвами телефонных мошенников стали два мужчины из Металлургического и Тракторозаводского районов города.



Первый потерпевший, житель ЧМЗ, повёлся на уловку преступников о хищении денег с карты. Мужчина, 1968 года рождения, сообщил мошенникам реквизиты и секретные коды, после чего с его счёта похитили 200 000 рублей.

Во втором случае, преступники сказали 46-летнему жителю Тракторозаводского района, что неизвестные хотят получить доступ к его деньгам. Чтобы предотвратить похищение средств, мошенники потребовали от своей жертвы оформить кредит, якобы для того, чтобы на счетах было достаточно денег.

«Потерпевший проследовал к отделению банка, где оформил кредит на сумму около 900 000 рублей и обналичил его. После чего по указанию лже-сотрудника банка посредством банкомата совершил около 60-и денежных переводов по 15 000 рублей на указанные злоумышленником счета. Таким образом, в результате совершения мошеннических действий, потерпевшие лишились денежных средств на общую сумму свыше 1 000 000 рублей»,— рассказали «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам преступлений в отделах полиции Тракторозаводского и Металлургического районов возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи «Мошенничество» УК РФ. По ним виновные, если их поймают, получат до 5 и 6 лет лишения свободы.

Сотрудники МВД в очередной раз предупреждают, что настоящие банковские работники никогда не просят номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. При поступлении подобных разговоров необходимо прервать их и позвонить в банк самостоятельно. Номер телефона всегда указан на обратной стороне карты.