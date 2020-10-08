Мошенники заставили челябинку перевести им почти 600 тысяч рублей

Девушку напугали, что средства с ее карты могут украсть злоумышленники.

Послушать 00:00

В Челябинске очередной жертвой мошенников стала 23-летняя местная жительница. В конце сентября на ее номер поступил звонок от «представителей службы безопасности банка». Девушка поверила рассказу о том, что ее средства могут быть украдены и следовала инструкциям злоумышленников.

«28 сентября в 17:00 мне позвонили из службы безопасности банка, спросили имя мое, брала ли я кредит, скачивала ли приложения, есть ли у меня „антивирусник“ на телефоне. Сказали, что мне одобрили кредит на 584 тысяч рублей. Попросили меня скачать приложение, благодаря которому они смогут наблюдать за моими действиями дистанционно. Попросили одобренную сумму оформить на себя, так как эти средства хотят украсть. Я перевела эти деньги на свою зарплатную карту, съездила и обналичила их в ближайшем банкомате. Положила в сумку и поехала складывать их на счет, который они мне назвали», — рассказывает потерпевшая.

После того, как крупная сумма денег оказалась на счету мошенников, они продолжили общение с девушкой, пытаясь заставить перевести и ее собственные накопления на данные счета. Они объясняли, что деньги с ее карты также могут быть украдены, а также настаивали на том, что завтра ей привезут перевыпущенные банковские карты. В этот момент девушка начала сомневаться в том, что ей звонят реальные сотрудники банка, после чего обратилась с заявлением в отдел полиции «Курчатовский».

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению данного преступления.

Челябинцам напоминают, что сотрудники банка не запрашивают доступ, не просят сообщить им номер карты, а также не просят продиктовать коды, которые приходят в смс-сообщениях. Если на ваш телефон поступил звонок и собеседник представляется «службой безопасности», необходимо прервать разговор и позвонить напрямую в ваш банк, чтобы решить все необходимые вопросы.