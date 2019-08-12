Южноуральцы, попавшие в ДТП под Новороссийском, находятся в реанимации

Супружеская пара находится в краевой больнице Краснодара с прошлой недели.

Уроженцы Челябинской области, попавшие в дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Фольксваген Туарег» и автобуса с туристами, все еще находятся в реанимационном отделении Краевой клинической больницы № 1 города Краснодара. Туда из Новороссийска их доставила санитарная авиация.

«Семейная пара, которая ехала во внедорожнике, сейчас находится в реанимации. Они оба в сознании: у супруга стабильное состояние, его жена в тяжелом, но стабильном. Вскоре ей будут делать травматологическую операцию», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в Краевой клинической больнице № 1.

Напомним, что авария произошла вечером 7 августа. Автобус с туристами столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег», в котором находилось шесть человек: мать и ее трехлетняя дочь, а также семейная пара с двумя детьми. Мать девочки и два несовершеннолетних ребенка скончались на месте происшествия. Супругов из второй семьи перевезли в Городскую больницу № 1 Новороссийска, после чего вертолетом переправили в Краснодар. Туда же доставили и трехлетнюю малышку Киру.

На данный момент Кира все еще находится в Детской краевой клинической больнице Краснодара, врачи каждый день борются за ее жизнь.