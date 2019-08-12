Малышка, пострадавшая в ДТП под Новороссийском, скончалась в больнице

Врачи боролись за ее жизнь шесть дней.

Трехлетняя девочка Кира, пострадавшая во время страшной аварии под Новороссийском, сегодня, 12 августа, скончалась в медицинском учреждении Краснодара. За ее жизнь шесть дней боролись врачи, в местную краевую детскую клиническую больницу ее доставили вертолетом санавиации. Ребенок получил серьезные травмы: по словам ее родственника, у девочки были сломаны руки, ноги и таз, также был разрыв печени, черепно-мозговая травма, повреждены почки. Родственники Киры подтвердили, спасти девочку не удалось.



«Кира сегодня скончалась в больнице», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» двоюродный дедушка малышки Владимир Орлов.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 августа близ Новороссийска. Автобус с туристами столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег», в котором находились трое взрослых и трое детей. Два ребенка скончались на месте происшествия, мать Киры погибла, заслонив девочку своим телом. Малышка стала четвертой жертвой аварии.