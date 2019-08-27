Уроженцы Челябинска, пострадавшие в ДТП под Новороссийском, идут на поправку

Супружеская пара все еще находится в больнице Краснодарского края.

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Супружеская пара, попавшая в реанимационное отделение Краевой клинической больницы Краснодара после дорожно-транспортного происшествия под Новороссийском, переведена из реанимации.

«Сначала выписали мужа, потом жену, они сейчас находятся в другом отделении нашей больницы», — сообщили сайту «Первый областной» в реанимационном отделении Краевой клинической больницы Краснодара.

Напомним, что авария произошла вечером, 7 августа. Автобус с туристами совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», в котором ехало шесть человек. В нем находились две семьи: мать, отец и двое детей, а также их родственники, мама и трехлетняя дочь.

Мама малышки и дети супружеской пары скончались на месте происшествия. Девочку и супругов доставили в больницу. Через шесть дней скончалась трехлетняя Кира, за жизнь которой боролись врачи.