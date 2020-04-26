Хулиганы не дремлют: более 30 сообщений о возгорании травы поступило в МЧС за сутки

И это несмотря на то, что в Челябинской области введён режим обязательной самоизоляции.

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С наступлением весны в Челябинской области происходят пожары не только в лесах и степях, но и на небольших площадках. Хулиганы смело поджигают траву, даже не думая о том, до каких масштабов пожар может разрастись. И часто площади возгораний действительно немаленькие.

Так, например, сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись о том, что в Синеглазово произошёл крупный пожар из-за поджога травы. В пресс-службе ГУ МЧС России сайту «Первый областной» уточнили, что трава горела за железнодорожным переездом.

«Огонь распространился на площади сто квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано порядка пяти человек и одна единица техники. Ликвидировать возгорание удалось почти за 20 минут»,— рассказали в ведомстве.

И это не единственное сообщение о возгорании травы, поступившее сотрудникам «чрезвычайного» ведомства: всего 25 апреля поступило 33 подобных сообщения.

«На загорания реагировали от МЧС 182 человека и 52 единицы техники»,— сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам об опасности поджогов травы, особенно в ветреную погоду, и рекомендует соблюдать законодательство и оставаться дома.