Южноуральца с ожогами госпитализировали после пожара в квартире

Огонь вспыхнул на кухне.

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Пожар произошел днем 26 декабря в квартире на втором этаже одного из домов в Чебаркуле. На место прибыли два боевых расчета и автолестница, однако, открытое горение уже ликвидировали.

Очевидцы рассказали, что пожар произошел на кухне. Соседи самостоятельно его потушили. Пламенем повредило газовую плиту, гарнитур и вещи. Также пострадал хозяин квартиры — его доставили в больницу.

«Владелец квартиры, мужчина 1978 года рождения, с ожогами тела доставлен в городскую больницу», — сообщили в пятом отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.