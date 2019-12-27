Послушать
00:00
Пожар произошел днем 26 декабря в квартире на втором этаже одного из домов в Чебаркуле. На место прибыли два боевых расчета и автолестница, однако, открытое горение уже ликвидировали.
Очевидцы рассказали, что пожар произошел на кухне. Соседи самостоятельно его потушили. Пламенем повредило газовую плиту, гарнитур и вещи. Также пострадал хозяин квартиры — его доставили в больницу.
«Владелец квартиры, мужчина 1978 года рождения, с ожогами тела доставлен в городскую больницу», — сообщили в пятом отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.